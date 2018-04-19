Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete´de yayımlanan 7104 sayılı yasa ile ticari plakaların elden çıkarılmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Söz konusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan ekleme ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların 6 Nisan 2018 tarihinden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna kılındı. Ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde sadece alım satın bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacak" dedi.
Ticari plakaların artık elden çıkarılması nedeniyle gelir vergisi ödenmeyeceğini belirten Ergin, "Elden çıkarma ise, satılma, bir ivaz (karşılık ya da ödün) karşılığında devir ve temlik, trampa edilme, takası, kamulaştırılma, devletleştirilme, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla söz konusu işlemler sonucu ticari plakaların elden çıkarılması nedeniyle artık gelir vergisi ödenmeyecek" diye konuştu.
TAHSİL EDİLEN TUTARLAR RET VE İADE EDİLMEYECEK
Tahsis edilen tutarların ret ve iade edilmeyeceğini dile getiren Ergin, "Aynı kanunla Gelir Vergisi Kanunu´na eklenen geçici 88'inci madde ile taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, 06.04.2018'den önceki tarihte elden çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar ise terkin edilecektir. Bununla birlikte tahsil edilen tutarlar ret ve iade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
PLAKA SATIŞI NEDENİYLE VERGİ ÖDEYENLER İADE İSTEMEYECEK
Ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanların ödedikleri verginin iadesini isteyemeyeceklerini söyleyen Ergin, "Söz konusu yasal düzenleme uyarınca, ticari plakaların elden çıkarılması sonucunda oluşan kazançlar üzerinden gelir vergisi ödenmeyeceği gibi geçmişte yapılan bu işlemler nedeniyle de vergi alınmayacaktır. Ancak ticari plaka satışı nedeniyle vergisini ödemiş olanlar ödedikleri verginin iadesini isteyemeyecektir. Bu düzenleme, ticari plaka sahiplerine yönelik bir vergi affı olarak da değerlendirilebilir. Söz konusu imkandan sadece taksi, minibüs, dolmuş, umum servis plaka sahibi gelir vergisi mükellefleri yararlanacak olup; son zamanlarda sıkça taksi esnafının protesto ve müdahaleleriyle gündeme gelen çeşitli online uygulamalar aracılığıyla yolcu taşıyanlar bu imkandan yararlanamayacaklardır" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.