TMO'nun fındık piyasasına girmesi üreticileri rahatlattı

TMO, eylül ayından bu yana piyasadan 140 bin ton fındık topladı. Serbest piyasada fındık fiyatlarının beklentileri karşılamaması üzerine TMO'nun devreye girmesi üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. TMO'nun piyasaya girmesiyle serbest piyasada yaşanabilecek fiyat düşüşünün önü kesildi.

TMO, daha önce randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan satın alırken, serbest piyasada işlem gören 50 randımanlı fındığın kilogramı ise 8,50 liradan işlem görüyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 sezonunun tüm üreticiler adına önemli olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle son iki üç yıldır serbest piyasada oluşan fiyatlardan dolayı üreticimiz mutsuzdu. Düşük fiyatlar karşısında TMO'nun devreye girmesi artık bir zaruret oluşturdu." dedi.

Düşük fiyat karşısında TMO'nun müdahale alımında bulunması yönünde taleplerinin olduğunu ve bu taleplerinin karşılık bulduğunu anımsatan Soydan, fındık fiyatlarının üreticiler adına çok önemli olduğunu vurguladı.

"DEVLETİN MÜDAHALESİ ÜRETİCİYİ RAHATLATMIŞTIR"

Sezon başından bu yana pazara ciddi miktarda fındık indiğini, pazara inen fındığın önemli oranının ise TMO depolarına girdiğini aktaran Soydan, "Ofisin üreticilerimize çok ciddi katkıları olmuştur. Serbest piyasa son yıllarda üreticilerin beklediği fiyatları oluşturmadığı gibi bu sezonda daha kötü fiyatlarla karşı karşıya kalabilirdik. İşte tam bu noktada TMO hamlesi aşağı doğru düşen fiyatları bir nevi frenlemiş ve durdurmuştur. Devletin müdahalesi üreticiyi rahatlatmıştır." şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki aydır piyasada varlığını sürdüren TMO'ya fındık üreticileri tarafından yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Soydan, üreticilerin ilk tercihinin TMO olduğunu söyledi.

TMO 140 BİN TON FINDIK ALDI

Soydan, eylül ayından beri piyasa olan TMO'nun her gün tonlarca fındığı deposuna koyduğu bilgisini de aktararak, "TMO bugüne kadar 140 bin ton fındık alımı karşılığında da üreticilere 1 milyar 400 milyon lira gibi bir ödeme gerçekleştirmiştir. Bunlar önemli rakamlardır. Belki TMO yetkilileri bile bu kadar miktar fındığın getirileceğini tahmin bile edememiştir. Ofis 10 bin ton fındık alımı içinde yakın tarihlere üreticilere randevu vermiştir." açıklamasında bulundu.

Soydan, 100 bine yakın üreticinin TMO'ya fındık verdiğini, ofisin 45 noktada alımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ayrıca ofisin alım şartlarını her geçen gün iyileştirmesinin de üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını anımsatan Soydan, bundan sonra da ofisin alımlarını sürdürmesi ve üretici lehine olabilecek zamanda deposundaki ürünü satışa sunmasının önemli olduğunu ifade etti.

ÜRETİCİLER TMO'DAN MEMNUN

Öte yandan Ulubey ilçesine bağlı Ohtamış Mahallesi'nde yaklaşık 2 ton fındık getiren üretici Şenel Yanık, TMO'dan daha önce internet üzerinden randevu aldıklarını belirterek, ofisin fiyatının serbest piyasaya göre iyi olduğunu söyledi.

Üretici İsmet Kurt ise TMO yetkililerinin verdiği hizmetten memnun olduğunu dile getirerek, "Bizim tek derdimiz fiyat. TMO'da piyasanın üzerinde alım yapıyor. Ödemeleri de zamanında gerçekleştiriyor. Bunun için buradan memnunuz." dedi.

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