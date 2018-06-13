Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ), 2003-2018 yıllarında alt ve orta gelir grubu vatandaşlar için ihale tarihi alınmış projelerle 835 bin sosyal konut rakamına ulaştı. 15 yılda inşaat sektörüne yaklaşık 150 milyar lira kaynak aktaran TOKİ, 2023’te 1 milyon 200 bin rakamına ulaşmayı hedefliyor. Her yıl yaklaşık 15 bin emekli vatandaş, TOKİ sayesinde konut sahibi oluyor. TOKİ, ayrıca şehit aileleri ve engelli vatandaşlara öncelikli konut temin ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 22 bin şehit ailesi ve malule 900 milyon faizsiz ve 25 yıl vadeli konut kredisi verilerek konut sahibi olmaları sağlandı.

‘60 İLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM’

Gazete Habertürk'ün haberine göre TOKİ, 60 ilde büyük kentsel dönüşüm projeleri başlattı. 60 şehirde, 53 milyon metrekarelik alanda 193 aktif projeyle kentsel dönüşüm hareketi sürüyor. İdare 15 yılda 100 bin nüfuslu 32 şehir inşa etti. TOKİ, konut üretimi dışında hastanelerden okullara, stadyumlardan öğrenci yurtlarına, sanayi sitelerinden sınır duvarlarına kadar birçok alanda inşaat yapımı gerçekleştiriyor.