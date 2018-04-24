İstanbul Kayaşehir'de inşa edilen 963 ada 12 parsel, 963 ada 13 parsel, 962 ada 6 parsel, 1013 ada 5, 7 ve 9 parseller ile 1012 ada 2, 3 ve 4 parsellerde olmak üzere toplam 605 adet konutun çekilişi yarın yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta başlayacak? Kayaşehir kura çekilişi nasıl izlenir? İşte 2018 TOKİ Kayaşehir kura çekilişinin detayları...
TOKİ KAYAŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? NEREDEN İZLENİR?
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası 25 Nisan'da (yarın) çekilecek. Çekiliş, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kura çekilişi TOKİ'nin kurumsal Facebook adresinden (https://www.facebook.com/TokiKurumsal) canlı yayınlanacak.
TOKİ BAŞKANI TURAN'DAN AÇIKLAMALAR
TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Kayaşehir´de kurası gerçekleştirilecek 605 konut için başvuruların 2-11 Nisan tarihleri arasında alındığını belirtti.
Orta gelir katmanı için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini söyleyen Turan, kura çekiminin İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın saat 10.00'da başlayacağını belirtti.
DOST ELİ KURULUŞ
Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayan Turan, "Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" dedi.
Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" açıklamasında bulundu.
YATAY MİMARİ VE MAHALLE KÜLTÜRÜ
TOKİ olarak konut üretimine sadece bir bina inşası olarak bakmadıklarını belirten Turan, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında süren yeni TOKİ üretimleri, şehirlerimize örnek nitelikleriyle, yerel unsurları barındıran güçlü ve nitelikli yapılardır. Barınma ihtiyacının giderilmesi kadar sosyo-kültürel işlevlerini de önemsiyoruz. Bu nedenle, milletimizin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma, komşuluk kültürüne imkan tanıyan semt dokusunun hayat bulduğu 'mahalle konsepti' ile de üretimler hayata geçiriyoruz. Dünden bugüne gelebilen şehirlerimize baktığımızda, konutların yatay olduğunu görüyoruz. TOKİ olarak, konut bölgelerinin ve genel şehir planının elverdiği alanlarda, yatay mimari yaklaşımla çok katlı olmayan üretimler hayata geçirip hiçbir şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak diyoruz" ifadelerini kullandı.
Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, "Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımız ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı. Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs´ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini kaydetti.
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