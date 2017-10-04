TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Kayaşehir kura Canlı izle

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de 868 Ada 5 Parsel, 919 Ada 4, 6 ve 9 Parseller, 917 Ada 6 Parsel ile 869 Ada 10 ve 11 Parsellerde olmak üzere toplam bin 892 konut inşa edildi. TOKİ Kayeşehir'de başvuran adaylar, TOKİ kura sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - İSTANBUL KAYAŞEHİR

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek olan Kayaşehir TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00'da başladı. 5-20 Eylül 2017 tarihleri arasıdna başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. TOKİ tarafından yapılan kura ile bugün 2+1 tipi konutların çekilişi yapılacak ve çıkan sonuçlara göre yeni konutlar sahiplerini bulacak.

5 Ekim tarihinde ise önce 3+1 tipi konutların sonrasında ise 1+1 tipi konutların kurası çekilecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

4-5 Ekim'de yapılacak kura çekilişi TOKİ'nin resmi web sitesinden canlı olarak izlenebilecek. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat 10.00'da başlayacak. Ayrıca çekiliş TOKİ'nin Facebook hesabından canlı yayınlanmaktadır.

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MAHALLE KÜLTÜRÜ CANLANIYOR

İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 1892 konutun “mahalle konsepti” ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir’de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.” açıklamasında bulundu.

432 ŞEHİT YAKINI BAŞVURU YAPTI

TOKİ Başkanı Ergün Turan, 432 şehit yakının başvuru yaptığını ve bin 377 engelli vatandaşın da konut sahibi olmak için başvurusunu tamamladığını söyledi.

Başvuruları tamamlanan konutların 1+1'den 3+1'e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Turan, 1+1 dairelere 2.942, 2+1 dairelere 24 bin 288 ve 3+1 dairelere 11 bin 949 başvuru yapıldığını söyledi.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, "Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz" dedi.

TOKİ'nin 803 bin konut rakamına ulaştığını vurgulayan Turan, hedeflerinin 2023 yılına kadar bir milyon 200 bin konut üretmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 65 bin konutu ihale ettiklerini ve bu yılda aynı hedefi yakalayacaklarını söyleyen Turan, yıl içerisinde 46 bin konutu ihale ettiklerini aktardı.

Pek çok şehir gibi İstanbul'u da depreme hazırlamak durumunda olduklarını söyleyen Turan, "Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ bundan sonra daha aktif bir rol üstleniyor. 2017 yılında çok daha aktif çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde kar hedefi gütmüyoruz. İstanbul'daki en önemli toplu konut ve bu kapsamdaki kentsel dönüşüm uygulama alanımız Kayabaşı bölgemizdir. İstanbul halkına ve bölgede yaşayan vatandaşlara, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda altyapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte çağdaş yerleşim alanı oluşturulmaktadır" dedi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında 65 bin adet konut üretmeyi hedeflediklerini belirten Turan, "23 bin konutun üretimi, 15 bin 596 konutun da projelendirilmesi de tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

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