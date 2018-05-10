Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı. Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek. Beşiktaşlı Tolgay Arslan ve bir dönem Galatasaray'da top koşturan Felipe Melo da Akhisarspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, TFF'nin, tatil edilen ilk maçı 57. dakikasından itibaren oynatma kararına, maça çıkmama kararıyla tepki göstermişti. Tekrar maçında sahaya çıkmayarak kupadan elenen Beşiktaş'ın futbolcusu Tolgay Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.

— Felipe Melo (@_felipemelo_) May 10, 2018

FELIPE MELO DA PAYLAŞIM YAPTI

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan, kariyerini ülkesi Brezilya'da sürdüren Felipe Melo da maç sonrasında paylaşım yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Melo,'nun paylaşımı ise şöyle: