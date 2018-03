Beşiktaşlı Tolgay Arslan, karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Elia'nın attığı gol öncesi kendisine faul yapıldığını söyleyen Tolgay, "Pozisyonu kendim görmedim, Elia ayağıma bastı. Televizyonda nasıl gözüktü bilmiyorum. Golden sonra Elia kendisi de söyledi 'Faul yaptım' diye. Bunu hakeme de söyledim. İkinci yarıda 'Haklısın' dedi bana. Şanssızlık. Net bir şekilde ayağıma bastı, dengemi bozdu" dedi.

Maç boyunca kötü oynadıklarını söyleyen Tolgay Arslan, "Kötü oynadık, özellikle ilk yarı çok kötüydük. o pozisyonla ilgili, gol geldiği için konuşuyoruz ama çok pozisyonları vardı. Bugün hazır değildik, takım olarak iyi oynamadık. Rakiplerimize bakmamız gerekiyor. Şampiyon olmak istiyoruz bu sene. Bu maç bizim için çok önemliydi. Ama dediğim gibi takım olarak çok kötü bir performans sergiledik. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor, maçlara odaklanması gerekiyor. Bunu başarırsak, beraber başarırız. İnşallah önümüzdeki maçların hepsini kazanırız" ifadelerini kullandı.

ELIA: ''HAKEMİ GÖREN GÖRDÜ, HER ŞEY ORTADAYDI''

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta maçında Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Mücadelenin ardından karşılaşmadaki tek golün sahibi Medipol Başakşehirli futbolcu Eljero Elia yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İlk yarı mükemmel bir futbol oynadıklarını söyleyen Elia, "İlk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarı iyi oynayamadık. Uzun topa döndük, bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.



Hakem ile ilgili görüş bildiren Hollandalı yıldız, "Hakemle ilgili çok da fazla konuşmak istemiyorum, gören gördü. Her şey ortadaydı. Bizim yapmamız gereken, her maç daha iyi oynayarak şampiyonluğa ulaşmak" diyerek sözlerini noktaladı.