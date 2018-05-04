Tondela - Vitoria Guimaraes maç önü

Portekiz Premier Lig maçında Tondela ile Vitoria Guimaraes, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:15. Tondela 38 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Vitoria Guimaraes 40 puanda ve 9. sırada. Tondela son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Vitoria Guimaraes, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 391. İddaa'da Tondela kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Vitoria Guimaraes kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Tondela önceki hafta Vitoria Setubal mücadelesinde 3-0 yenildi.

Vitoria Guimaraes, Arouca karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Tondela, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Tondela, kendi sahasında 26 gol attı, 28 gol yedi.

Vitoria Guimaraes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Vitoria Guimaraes, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.