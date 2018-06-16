Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Adnan Günnar ve Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Usta, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili takımın eski yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile taraftarlar katıldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı açıklamada, bayramlaşmaların paylaşma, birlikteliği sağlama ve güç kazanma açısından önemli fırsatlar olduğunu belirterek, "Bu fırsatı Trabzonspor iyi değerlendirmek mecburiyetinde. Dayanışmaya, birlikteliğe bugünlerde çok daha fazla ihtiyaç var. Büyük katılımlı, destekli bir bayramlaşma oldu. Umuyorum bunun sonucunda Trabzonspor daha üst seviyede destek görecek, bundan sonraki mücadelesini sürdürecektir." dedi.

Okay Yokuşlu'nun, İspanya'nın Celta Vigo takımı ile anlaşma imzalamasına ilişkin ise Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Okay'ın transferiyle ilgili bizim elimizde olan bir yetki yok. Sözleşmesi gereği Okay, 1-20 Haziran tarihleri arasında yatırılacak ücretle izin almadan Avrupa'da bir takıma transfer yapabiliyor. Sanıyorum o kulüpte bunu kullandı. Celta Vigo takımı bizden hesap numarası istemiş. Belli ki o hesaba belirtilen rakam yatırıldıktan sonra transfer resmiyet kazanmış oluyor. Tek taraflı sözleşmesi feshediliyor. Halbuki bizim Okay ile dargınlığımız da küskünlüğümüz de yok. Geleceğin yapılanmasında Okay bu kadronun içinde olsun isterdik. Tam katkı sağlayacak günlere gelirken kariyer planlaması doğrultusunda Avrupa'ya gitti. Biz Okay, Yusuf, Abdülkadir'lerle daha iyi, iskelet bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorduk. Bundan sonrasına bakacağız."

Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz'ın takımda kalması konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığına ilişkin de "Burak ile öyle konuşma olmuş. Kampa geldiklerinde onunla görüşmeler, sadece onla değil, bütün oyuncularla yapılacak, yapılma mecburiyeti var. Oyuncuların fiyatının az, fazla bulma ile ilgili değil, kulübün verecek imkanı olmadığı için bu görüşmeleri yapacağız." ifadesini kullandı.

Fransız ekibi Caen'de geçen sezon oynayan Damien Da Silva'nın düşündükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ama netleşmiş bir durum yok. Çünkü hangi mevkide oyuncu gidecek, kalacak bunu bilmeden transfer faaliyetine girmemiz çok doğru olmazdı. Bu nedenle henüz kadromuzdaki oyuncularla gitme kalma kararı netleştiremedik. Netleştirdiğimizde araştırdığımız, görüşme yaptığımız bize uygun gelen oyuncuları o günkü şartlarda kadroya katmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun İstanbul'da bulunması dolayısıyla törene katılamadığı öğrenildi.