Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bugün nasıl ki Ağrılı, Muşlu Trabzonspor felsefesini benimsemiş delegelerimiz varsa aynı felsefeyi benimseyen futbolcularla gelir gider dengesini sağlayan bir takımla biz yine önümüzdeki süreçlerde şampiyonluğun en büyük adayı olacağız." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan karşılaşma için Bursa'da bulunan Trabzonspor'a destek amacıyla Bursa Trabzonsporlular Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ağaoğlu, düzenlenen programa ilgi gösteren katılımcılara teşekkür etti.

Gittikleri her yerde aynı ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Trabzonspor'u Anadolu'nun en büyük kulübü yapan özelliklerden biri de bu zaten. Trabzonspor, Ağrı'dan Muğla'ya, Antalya'dan Sinop'a, Çorum'dan Kars'a, Mardin'den Muş'a kadar sadece taraftar değil delegeye de sahip bir kulüp."

Ağaoğlu, aldıkları görevi layıkıyla yerine getireceklerini belirterek, "Özellikle ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor geleneğinden gelen insanlarız. Yani her ne kadar son 30 yıl içerisinde Trabzonspor, Trabzonspor olmaktan uzaklaştıysa da bizi Türkiye'nin büyüğü yapan dinamiğin Trabzon'dan kaynaklandığını bilen, buna inanan ve bunu tekrar harekete geçirmek için göreve gelen insanlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Türkiye'ye futbol dersi vermiş bir kulüp olduğunu savunan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Kendi öz kaynağından yetiştirdiği futbolcularla arka arkaya şampiyonluklar yaşadığı zaman İstanbul kulüpleri kendilerine çeki düzen verdiler. Kaliteli futbolcuların ve antrenörlerin İstanbul takımlarına gelişi hemen bu sürecin akabinde, bizim şampiyonluklarımızdan sonradır. Biz onlara bir abdest aldırdık. Dediler ki 'Bu şekilde devam edersek Trabzonspor'un şampiyonluklarının altında ezileceğiz.' Böylece futbol politikalarını değiştirdiler. Bu Türk futbolunda bir dönüm noktasıdır ama maalesef sonradan biz de kalktık onların dümen suyuna girdik. Biz şimdi yine bu anlayışı değiştireceğiz."

"EN YAŞLI YABANCI FUTBOLCULARA SAHİP İKİNCİ ÜLKEYİZ"

Ağaoğlu, Türkiye'deki yabancı oyuncuların yaş ortalamasının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Ben şuna katılmıyorum. Yabancı futbolcu serbest, Trabzonspor 8 yabancıyla sahaya çıkıyor. Bilmem hangi takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyor. Bugün UEFA'nın istatistiklerini incelerseniz dünyada Güney Kıbrıs'tan sonra en fazla yabancı oyuncuyla sahaya çıkan ikinci ülkeyiz ve yabancı futbolcu yaşı olarak baktığımız zaman da en yaşlı futbolculara sahip ikinci ülkeyiz. Bu Türk futboluna yakışmıyor, o başkalarının sorunu. Trabzonspor'a da yakışmıyor, o da bizim sorunumuz."

Tamamen kendi futbolcularıyla ve kendi kaynaklarıyla yetişen insanlarla bu mücadeleyi sürdüreceklerini söylemediğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişte de bu böyleydi. Orhan Çıkrıkçılar, Abdullah Ercanlar, İskender Günenler, Mehmet Ekşiler, Çaycı Ahmetler ve Necdetler. Bunların hepsi Trabzonspor felsefesini benimseyen, Trabzonspor ruhuyla oynayan futbolculardı. Bugün nasıl ki Ağrılı, Muşlu Trabzonspor felsefesini benimsemiş delegelerimiz varsa aynı felsefeyi benimseyen futbolcularla gelir gider dengesini sağlayan bir takımla biz yine önümüzdeki süreçlerde şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Sizlere bu anlamlı organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum."

KULÜBE DESTEK

Bursa Trabzonsporlular Derneği Başkanı Salih Mukul da Trabzonspor'un her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, dernek olarak Trabzonspor Kulübüne 10 bin 61 liralık destek sağladı.

Aynı etkinlikte Trabzonsporlu Ağrılı iş adamı Mehmet Aydemir'in de kulübe 10 bin liralık katkıda bulunduğu bildirildi.