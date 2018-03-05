Beşiktaş, Trabzonspor'u Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 yenen Beşiktaş'ta Şenol Güneş Trabzonspor mücadelesi sonrasında yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yaptı. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, ufak rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a takımla birlikte dönmedi. Fanatik'in haberine göre Güneş, doktor kontrolünden geçtikten sonra yarın İstanbul'a dönecek.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Trabzonspor deplasmanı zor bir maçtı. Bazen futbolda sabırlı olmak, soğukkanlı olmak, hata yapmadan maçı taşıyabilirseniz maçı kazanabilirsiniz. Şans da yanımızdaydı."

"Bugün gol yemedik. Pepe de bizim için önemli bir oyuncu ama diğer oyuncularla da ilgili konulara girmek istemiyorum. Zaten hastayım, çok konuşmak istemiyorum."

BASIN TOPLANTISI

Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısında ise şöyle konuştu:

"Şenol Güneş ismi, polemik için kullanılıyor. Aykut Kocaman da tacımız çalındı dedi, ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine...

"Ben sıradan biriyim. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Benim orada olmam, buradaki düşüncemi değiştirmez. Burada nasıl öğrendiysem, orada öyle yaşıyorum."

"TRABZONSPOR'U SATTIN" TEPKİLERİNE İLİŞKİN...

"2-3 ya da 5 kişinin demesiyle benim buraya ait olma duygumu kimse silemez. Ben buradan hep kovularak gittim, sadece sonuncuda kendim gittim. O da Trabzon'a faydası olsun diye gittim."

AYKUT KOCAMAN'IN 'TAÇ HIRSIZLIĞI' AÇIKLAMASINA CEVAP

"Bize taç veren yok ki, bizim tacımız yok. Bir şampiyonluk tacımız var, onu da emekle aldık. Hangi tacı diyorsunuz?"