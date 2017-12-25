Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, izinli olan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Theo Bongonda, Ogenyi Onazi, gribal enfeksiyon geçiren Dame N'Doye, tedavileri süren Hasan Batuhan Artarslan ve Volkan Şen katılmadı, hafif sakatlığı bulunan Joao Pereira ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kardemir Karabükspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular, hafif tempoda koşu gerçekleştirirken diğer futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Rıza Çalımbay, antrenman sırasında genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile bir süre görüştü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Konya'ya gidecek.

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