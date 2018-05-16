Trabzonspor´un kadrosundan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan tek isim olan Ogenyi Onazi´ye, ligin bitimine bir hafta kala izin verildiği belirtildi. Takımla birlikte antrenmanlara katılmayan Onazi´nin Dünya Kupası öncesi izin alarak Trabzon´dan ayrıldığı kaydedildi.



ŞAHİN: "ONAZİ'YE İZİN VERDİK"

Konuyla ilgili olarak Doğan Haber Ajansı´na (DHA) konuşan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Onazi´nin ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası´nda mücadele edeceğini ifade ederek, "Son maç olması sebebiyle kendisine izin verdik" dedi.



"KİMSENİN PARASI TRABZONSPOR'DA KALMAZ"

Şahin, futbolculara yapılacak ödemeyle ilgili olarak ise, "Başkanımız ödemeleri yapmak için İstanbul´da çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Trabzonspor´da kimsenin parası kalmadı, kalmaz da" diye konuştu.



`ESTEBAN ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR´ İDDİASI

Bu arada kaptan Onur Recep Kıvrak´ın sakatlanmasının sonrasında Trabzonspor´da genç isim Uğurcan Çakır´ın kaleyi devralmasının ardından takımda ikinci kaleci pozisyonunda yer alan Esteban Alvarado´nun sakatlığını ileri sürerek antrenmanalara çıkmadığı iddia edildi. 29 yaşındaki deneyimli kaleci, Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası´nda toplam 5 maçta görev yaptı.

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