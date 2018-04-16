Trabzonspor'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Ahmet Ağaoğlu başkanlığında yeni yönetimde asbaşkanlık görevini Hayrettin Hacısalihoğlu yürütecek. Ağaoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Ertuğrul Doğan, Çağlar Bozoğlu, Müminhan Bilgin yapacak.

Trabzonspor'un yeni dönemdeki basın sözcüsü Zeyyat Kafkas olurken futbol şubesinden sorumlu yönetici ise Haluk Şahin oldu.

İşte yeni yönetimin görev dağılımının tam listesi:

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu

Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu

Başkan Yardımcısı Faruk Kanca

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan

Başkan Yardımcısı Çağlar Bozoğlu

Başkan Yardımcısı Müminhan Bilgin

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu

Mali Sayman Emin Kahraman

Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas

Futbol Şubesi Sorumlusu Haluk Şahin

Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü Cahit Erdem

TS Club ve Tesisler Koordinatörü Yalçın Orhan

İletişim ve Pazarlama Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin

Taraftar ve Stadyum Sorumlusu Özer Bayraktar

Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk

İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zafer Göktaş

TS Club ve Tesisler Sorumlusu Dursun Ali Sakarya

İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu Tuncay Uzunal

İdari İşler Sorumlusu Onur Sağır

İdari İşler Sorumlusu Lokman Sadıklar

İCRA KURULU

Ahmet Ali Ağaoğlu

Hayrettin Hacısalihoğlu

Mehmet Yiğit Alp

Ömer Sağıroğlu

Emin Kahraman