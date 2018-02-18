Süper Lig’de haftanın en kritik maçlarından biri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak.



Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, peş peşe aldığı 5 beraberlikle şampiyonluk yarışının uzağında kalan ve 2018’de hiç 3 puanı bir arada göremeyen Fırtına, yeniden yelkenleri şişirmek için bu karşılaşmada mutlak galibiyeti hedefliyor. F.Bahçe’ye evinde 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Başakşehir ise Trabzonspor galibiyetiyle bunu unutturup yarışta yeniden ağırlığını hissettirmeyi planlıyor.



İSTANBULLULAR’A YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon İstanbul’un 5 takımıyla oynadığı maçları kaybetmedi. Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir ve Kasımpaşa karşısında 6 maça çıkan Karadeniz ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. İlk yarıdaki maçta taraflar 2-2 berabere kalmıştı. Trabzon, rakibiyle sahasında oynadığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu.

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