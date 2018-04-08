Trabzonspor'un 73. genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, "İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek." dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 1329 oy alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı seçilen Ağaoğlu, alkışlar arasında kürsüye gelerek seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Ağaoğlu, başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Salonda gün boyunca dinledikleri 50. yıl marşındaki gibi güzel günlerinin önlerinde olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde göreceğiz. Biz biriz, biz Trabzonspor'uz, bu şehre tutkunuz. Bordo-maviye vurgunuz, Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'umuzu hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz."

Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.