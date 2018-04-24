Trump'ın dışişleri bakanı adayı ilk onayı kılpayı aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğu için aday gösterdiği CIA Direktörü Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komistesi'nden ilk onayı aldı.

Pompeo, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu komitede 9'a karşı 11 oy alarak kılpayı farkla onay aldı.

Oylama öncesinde Pompeo'nun bakanlığına karşı çıkan Cumhuriyetçi senatör Rand Paul, son anda kararını değiştirerek Pompeo'nun yolunu açtı. Paul, oylama öncesinde Pompeo'nun Irak savaşına ve işkence taktiklerine verdiği desteği gerekçe göstererek CIA Direktörü'nün adaylığına karşı çıktığını açıklamıştı.

Paul, Trump ve Pompeo ile görüşmeler yaptığını, görüşmede iki ismin de Irak savaşının hata olduğunu düşündüğünü söylediğini ve ABD'nin Afganistan'dan çıkması konusunda hemfikir olduklarını belirterek oyunu değiştirme kararını aldığını söyledi.

Oylamada 11 Cumhuriyetçi senatörün tamamı Pompeo lehine oy kullanırken, 10 Demokrat senatörden 9'u Pompeo aleyhine oy kullandı.

Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevine başlayabilmesi için Dışilişkiler Komitesi'nden sonra Senato Genel Kurulu'ndan da onay alması gerekiyor.

Pompeo, bu hafta Senato Genel Kurulu'nda yapılacak olan ve oldukça yakın geçmesi beklenen oylamada onay almayı başarırsa ABD Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayacak.

Bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak CIA Direktörü Pompeo'yu aday olarak göstermişti.

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