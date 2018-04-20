Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğince (TÜFAD), Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında teknik direktör Şenol Güneş'in yaralanması olayı kınandı.

TÜFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahaya yabancı maddeler atıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden bir cisimle yaralanması ve maçın tatil edilmesine neden olan çirkin olaylar Türk futboluna kara bir leke olarak geçecektir.

Türk futbolunun ve Türk antrenörlüğünün en değerli isimlerinden biri olan, ülkemizi dünya üçüncülüğüne taşımış, Avrupa'da büyük başarılar kazanmış Sayın Şenol Güneş hocamızın, futbol teröristi olarak adlandıracağımız kişi veya kişilerce hedef alınarak yaralanması, hocamızla beraber Türk futbolunu da derinden yaralamıştır.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği olarak, futbol terörizmini, teröristlerini şiddetle kınıyor, suçluların en yakın zamanda yakalanarak gereken cezaların verileceğini ve bu gibi kişilerin futbol sahalarından uzaklaştırılacağına inanıyoruz."