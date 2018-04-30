HT Magazin'de yer alan habere göre, genç şarkıcı, kendisine mankenin üzerindeki göğüs dekolteli kıyafeti gösterip “Bu tarz şeyler giyer misiniz?” diye soran gazetecilere, “Asla giyemem, babam izin vermez, bacaklarımı kırar. Annem de pek istemez” yanıtını verdi.



Tayfur, önümüzdeki günlerde ‘Göstermelik’ adlı single’ını müzikseverlerin beğenisine sunacağını da söyledi.

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