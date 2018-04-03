Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in CRS-14 görevi, dün itibariyle start aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) pek çok farklı kargo taşıyan Falcon 9 roketinin yüklerinden biri de Türk uydusu Ubakusat'tı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin deneysel amaçla geliştirdiği küp uydu Ubakusat, 10x10x34 cm boyutunda ve yalnızca 3 kg ağırlığında. Ses verisi aktarımında kullanılacak olan uydu, 6 ila 12 ay arasında yörüngede kalacak. Bu süreyi güneşten gelen radyasyon doğrudan etkileyeceği için keskin bir görev süresi hesaplanamıyor. Ubakusat, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıktan sonra astronotlar tarafından uzaya bırakılacak.

SpaceX'in CRS-14 görevi