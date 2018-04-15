Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli öncelik olarak görüyoruz. Turkcell olarak gelirlerimizin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyoruz. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor” dedi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Akça, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sosyal sorumluluk alanında yürütülen kurumsal faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.
Turkcell’in yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği yaratması ve sürdürülebilir olması kriterlerine göre belirlediklerini aktaran Akça, “Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli öncelik olarak görüyoruz. Turkcell olarak gelirlerimizin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyoruz. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 30 Mart’taki Genel Kurul’da Turkcell Vakfı kurma kararını açıkladık. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları bu vakıf çatısı altında yürüteceğiz.” diye konuştu.
ÜÇ YILDA 10 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK
Turkcell’in halihazırda faaliyette bulunan sorumluluk projelerini sıralayan Akça, Engelsiz Eğitim Programı ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmayı ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Söz konusu projeye 2015’te başladıklarını anlatan Akça, programla engelli öğrencilerin eğitim ve istihdamına destek sunduklarını kaydetti. Akça programın çıktılarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Üç yılda 40 ildeki 80 okulda 10 binden fazla öğrenci hedeflendi. Toplam 84 okul ve 45 ile ulaşıldı ve üç yılda 10 bin çocuğa ulaştık. İstihdama katkı boyutuna baktığımızda 47 Özel Eğitim Merkezi’ndeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı ve sağladığımız 2000 Braille baskılı kitap ile öğrencilere eğitim ve istihdam imkânı sunuyoruz. 20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruluyor.”
‘DİJITAL OKULLAR INŞA ETTIK HEDEF HER YIL 10 BİN ÖĞRENCİ’
Turkcell Eğitim Bursları kapsamında 2000 yılında Kardelenler Projesi ile fırsat eşitliği anlamında Türkiye’nin en uzun soluklu ve öncü sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Akça, şunları kaydetti: “Toplamda 100 bin burs ile on binlerce gencin meslek sahibi olmasına katkıda bulunduk. Okul Renovasyon Projeleri ile MEB ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin renovasyonunu gerçekleştirdik. Yarım asırdan sonra 2015’te açılan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi için teknoloji sınıfı oluşturduk. Ayrıca spor ve sosyal tesis de inşa ettik. Hedefimiz 2020’ye kadar her yıl 10 bin lise ve üniversite öğrencisine ulaşmak.”
‘GELECEĞİ KADINLAR YAZACAK’
Akça, Turkcell olarak 5 yıl önce “Geleceği Yazanlar” ile Türkiye’nin bilişim sektöründeki potansiyelini harekete geçirdiklerini ifade ederek, “2017’de ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ ile projemizi yeni bir aşamaya taşıdık” dedi.
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