HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, 1974 yılından beri büyük aşk yaşayan ve uzun zaman sonra ilk kez birlikte görüntülenen ikili, bir balıkçıda baş başa yemek yiyip aşk tazeledi.

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