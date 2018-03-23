Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.

Devre arası transfer döneminde 26 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'a transfer olan ve gollerine Beşiktaş sonrasında Ada'da da devam eden Cenk Tosun, İrlanda Cumhuriyeti maçı sonrası açıklamalar yaptı. Galibiyeti hak ettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Galibiyeti hak ettik, yenmek güzel oldu. Yeni bir yapılanmadan geçiyoruz. Çok zaman olmuyor, 3 günde bir maça çıkıyoruz burada. Hocamızın isteklerini maçta gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İrlanda Cumhuriyeti kaptanı ve aynı zamanda Everton'dan takım arkadaşı olan Seamus Coleman'la ilgili de konuşan Tosun Paşa, "Coleman en iyi anlaştığım arkadaşlarımdan biri. Uzun bir sakatlıktan geldi, uzun zaman sonra ilk milli maçına çıkıyor. İlk günden beri beni destekledi." yorumunda bulundu.

Premier Lig'deki son 3 maçında 4 gol kaydeden yıldız futbolcu, form durumuyla ilgili olarak Premier Lig'e alıştığını dile getirdi ve şunları söyledi:

Golcünün en büyük ihtiyacı özgüvendir. Takım arkadaşlarıma, Premier Lig'e alıştım, daha da çok alışıyorum. Daha güzel olacak, inşallah daha etkili olacağım.