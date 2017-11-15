Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Kuveyt ziyaretlerinin ardından Katar'a geldi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda baş başa görüştü.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı sonrasında ise anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani'nin de hazır bulunduğu törende Türkiye ve Katar arasında 10 anlaşma imzalandı.

Törende Merkez Bankacılığı Alanında Mutabakat Zaptı, Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, iki ülke hükümetleri arasında Hukuki ve Adli Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Meteoroloji Alanında İş Birliğine Dair Niyet Beyanı, Kardeş Limanlar İş Birliği Anlaşması, Cezai Konularda Adli İş Birliği Anlaşması, Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasında İş Birliği Protokolü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim Güvenliği ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Katar Devleti Katar Üniversitesi Arasında Araştırma Mutabakat Zaptı, İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı ile ortak bildiri imzalandı.

Katar Türkiye ilişkileri

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