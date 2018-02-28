Bayındır, TÜROB’un geleneksel buluşma programındaki konuşmasında, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 38,48 artışla 1,46 milyona yükselmesinin sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ocak 2018 ortalama otel doluluklarının 2017 yılının aynı dönemine yüzde 28,6 artarak yüzde 60,6 olduğunu bildiren Bayındır, "Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı 'Ocak 2018 Ülke Performans Raporu'na göre, Ocak 2017’de bu oran yüzde 47,1 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını Türkiye kaydetti. Ocak 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 60,1 avro olarak 2017'ye göre yüzde 10,4 artış gösterdi. Ocak 2017’de bu rakam 54,5 avro olarak gerçekleşmişti. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 42,1 artış yaşandı ve 36,5 avro olarak ölçüldü. Ocak 2017’de bu rakam 25,6 avro olmuştu" diye konuştu.

"İSTANBUL ORTALAMANIN ÜZERİNDE"

Bayındır, Türkiye’nin marka şehri İstanbul’da hem doluluklardaki hem fiyatlardaki yükselişin Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

İstanbul’da Ocak 2018'de otel doluluklarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,5 artarak yüzde 65,2 olarak gerçekleştiğini bildiren Bayındır, "Ocak 2017’de bu oran yüzde 45.4 olarak kaydedilmişti. Avrupa’da Ocak 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon yüzde 43.5’lik artış oranı ile İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 72,5 avro olarak, 2017'ye göre yüzde 11,5’lik bir artış gösterdi. Ocak 2017’de bu rakam 65,1 avro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 59.9'luk bir artışla 47,2 avro olarak ölçüldü. Ocak 2017’de bu rakam 29.5 avro olmuştu" şeklinde konuştu.

"2018 YILINDA ANA PAZARLARIMIZDA UMUT VEREN GELİŞMELER VAR"

TÜROB Başkanı Bayındır, turizm sektöründe 2018 yılı beklentilerine de değinerek, 2018 yılı için özellikle ana turizm pazarlarından olumlu işaretler geldiğini söyledi.

Bayındır, "2017 yılında ülkemize gelen 32,4 milyon yabancı ziyaretçi, sektörümüz açısından mutluluk verici olsa da sorunlarımızın çözülmeye başladığı anlamına gelmiyor. Kaç kişinin gelip gittiğinden çok, ne kadar gelirin elde kaldığı önemlidir. Bulutlar dağıldı ama güneş henüz içimizi ısıtmıyor. Her şeye rağmen 2018 yılında ana pazarlarımızda umut veren gelişmeler olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Avrupa pazarlarından gelen işaretlerin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Bayındır, şunları kaydetti:

"2018 yılı başında katıldığımız Hollanda ve İspanya fuarlarında, turizmde Avrupa pazarı için olumlu sinyaller aldık. Bu yıl Avrupa pazarlarımızda kısmi olarak iyileşme bekliyoruz. Gelecek hafta Berlin Fuarı’nda Almanya ile ilgili beklentileri de göreceğiz. Ancak bu pazarla ilgili ön rezervasyonlar da olumlu görünüyor. Bu yıl Avrupa pazarlarımızda kısmi olarak iyileşme bekliyoruz.

Son iki yılda oldukça ivme kazanan İran, 2018 yılında da temel kaynak pazarlarımız arasında yer alacak. Avrupa, Orta Doğu ve İran pazarlarının yanı sıra, TÜROB olarak özellikle Asya, Güney Amerika ve Balkanlar bu yıl ağırlık vereceğimiz pazarlar olacak. Ne kadar çok ülkeye, ne kadar çok kıtaya, ne kadar çok insana, aynı çeşitlilikteki ürün ile ulaşabilirsek, dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemiz o kadar az olur.

Türkiye’nin mutlaka Hindistan, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine açılması lazım. Burada da kritik nokta her zaman ulaşım. Türk Hava Yolları, turizmde gerçekten önemli bir markamız ve başarımızda önemli bir etkene sahip. Erişilebilirliğimizi artırarak, büyük atılımlar yapmamızı sağladı. Ama diğer yandan transit yolcuların giderek artması, ülkemize giriş yapacak turist sayısındaki kapasiteyi zorluyor. Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye’ye direkt uçuşlarının artırılmalı."