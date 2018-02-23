Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) önceki gün Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım’a turizm sektörünün taleplerini içeren bir rapor sundu. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin hazırladığı raporda, yurtdışından turist getiren A grubu seyahat acentelerine kişi başı en az 20 Euro verilmesi başta olmak üzere şu talepler yer aldı.

TEK KDV: Turizm sektöründe KDV, tüm hizmetler için tek bir oran olarak uygulansın.

YAKITTA ÖTV: Turizm taşımacılığında, taşımanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli işletmelerle sözleşme yapılması durumunda yakıttan ÖTV alınmasın.

DÖVİZ KAZANDIRICI: Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi kapsamına tüm turizm sektörü dahil edilsin.

MEMURA DESTEK: Kamu çalışanlarına destek verilerek ülke içinde tatil yapmaları özendirilsin.

BELEDİYE GEZİLERİ: Kamu kurumları ve belediyelerin düzenleyeceği geziler, işletme belgeli acenteler aracılığıyla yapılsın, kokartlı rehberler kullanılsın.

TURİST BAŞI: Yurtdışından yolcu getiren A grubu seyahat acentelerine getirdikleri turist sayısına bakılmaksızın kişi başı en az 20 Euro destek sağlansın.

1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ TALEBİ

KOMİSYON: Aksaklıkların hızlı çözülmesi amacıyla bakanlıklar arası turizm komisyonu kurulsun.

UZUN VADELİ KREDİ: Kalkınma Bankası kaynaklı seyahat acentelerinin bir yıl önce getirdiği dövizin belli bir oranında düşük faizli bir yıl ödemesiz 3-5 yıl vadeli kredi verilsin.

BÜTÇE ARTSIN: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım bütçesi artırılsın.

FARKLI KATEGORİ: Ulaştırma Bakanlığı, turist taşımacılığı yapan araçları, ticari taşıma yapan araçlardan farklı bir kategoride değerlendirsin.

VERGİ KOLAYLIĞI: Sağlık turizmi faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik olarak seyahat acentelerine vergi kolaylıkları sağlansın.