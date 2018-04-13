Cadde'nin haberine göre, ayrılık sonrası ilk kez konuşan Tuvana Türkay, "Hep yazılıp çiziliyor ancak sonunda bitti, evet bu kez bitti. Hayatta her şey bitebilir. Kader diye bir şey var. Ne getirir önüne bilinmiyor insanın. Bitsin diye başlanmaz ama kader kısmet. Hayat bence bunlar için önemsiz. Yarın ne olacağımız belli değil" dedi.

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