Müşteri tabanını genişletmek ve onlara yeni deneyimler kazandırmak için hamle yapan Twitch, Prime üyelerine özel ücretsiz oyunlar sunmaya başlayacak. Perşembe gününden itibaren yayınlanmaya başlayacak olan oyunlar da şimdiden belli oldu.

Perşembe günü Superhot ve Oxenfree oyunlarını ücretsiz sunacak olan Twitch, 1 Nisan'dan itibaren de Tales from the Borderlands ve SteamWorld Dig 2 kullanıcılarla buluşacak. Şimdilik 8 farklı oyun için planlanan projenin ilgi görmesi halinde devamı geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Yalnızca Twitch Prime kullanıcıları için ücretsiz yayınlanacak olan oyunların, Prime üyeliğine artı değer sağlayacağı tahmin ediliyor.