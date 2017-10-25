Twitter reklamların arkasında kimin olduğunu açıklayacak

Twitter, kuracağı Transparency Center (şeffaflık merkezi) web sitesi üzerinden isteyen herkesin platformdaki reklamların kim tarafından satın alındığını ve kimlere gösterildiğini öğrenmesini sağlayacak.

Politik ve yalnızca belli demografik gruplara gösterilen reklamlar da şeffaflık merkezinde gösterilecek. Twitter, politik destek isteyen reklamların hepsine “politik reklam” etiketi ekleyecek.

Twitter’ın reklam hamlesinin ardında, geçtiğimiz hafta ABD senatosuna önerilen bir yasa tasarısı yatıyor. Demokratlar tarafından sunulan “Honest Ads Act”, Facebook, Google ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinin platformlarında gösterdikleri politik reklamları etiketlemesini öngörüyor.

Yasa tasarısı, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Facebook üzerinden politik reklamlar vererek seçmenleri etkilediğine dair yeni bulguların elde edilmesi üzerine hazırlandı.

Twitter reklam hamlesinden hemen önce, Rusya destekli haber ağı Russia Today tarafından platformda paylaşılan sponsorlu 2.000 tweet’i ABD otoritelerine teslim etmişti. ABD istihbaratı bu web sitesini Kremlin’in uluslararası propaganda aracı olarak tanımlıyor.

Facebook, Google ve Twitter temsilcileri, önümüzdeki hafta düzenlenecek açık duruşmada Rusya’nın sosyal ağları kullanarak seçimlere etki etmesi konusunda tanıklık edecekler.

twitter

reklam

rusya

abd

politik