Yalan haberlerin yayılma hızı yasa yapıcılar ve düzenleme kuruluşları açısından endişe verici boyuta ulaştı. Öyle ki, ABD seçimleri öncesinde oyverenlerin görüşlerini değiştirmek için yalan haberler kullanıldığı bile ortaya çıktı. Bu olayların yaşandığı Facebook'un aksine, Twitter daha sert bir çare peşinde.

The Washington Post'un elde ettiği verilere dayandırdığı haber, şirketin son iki ay yaklaşık 70 milyon hesabı kapattığını gösteriyor.

Wedbush analisti Michael Pachter'e göre, Twitter'ın aylık aktif kullanıcısı 336 milyonken, 70 milyon hesabın kapatıldığına inanmak güç. Dolayısıyla bu hesapların büyük bölümünün uzun süredir kullanılmayan hesaplar olduğu düşünülebilir. Bu sebeple de, 70 milyon hesabın kapanmasının Twitter'ı ciddi bir şekilde etkilememesi bekleniyor.

Twitter, bir blog gönderisiyle durumu geçen ay açıklamış ve teknolojik gelişmeler sayesinde her yıl eskiye oranla yüzde 214 daha fazla spam konusundaki kurallarımıza uymayan hesap kapatabiliyoruz demişti.

Gizmodo'ya göre, günde 50 binden fazla hesabın açılması da engelleniyor.