Twitter’da bir hayli ilginç bir hataya rastlandı. Türkçe ‘dolar’ kelimesi aratıldığında, kullanıcılar sosyal ağın çöktüğünde görülen uyarı mesajıyla karşılaşıyor.

Söz konusu hata, kullanıcılar yalnızca Twitter’ın web sürümünde bu aramayı yaptıklarında yaşanıyor ve "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarısı ortaya çıkıyor.

Telefon ve tabletlerde meydana gelmeyen bu hata, aslında Twitter’ı çökertmiyor. Kullanıcılar bu mesajın üzerine başka bir arama yaparak sosyal ağı kullanmaya devam edebiliyorlar.

Twitter’ın kullanıcılardan gelen bilgiler ve çıkan haberlerin ardından hatayı kademeli olarak düzelttiği görülüyor.

Söz konusu hatanın neden kaynaklandığı bilinmezken, Twitter konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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