Fransız havacılık devi Airbus, motor tedariğindeki eksiklik nedeniyle 2018 yılının 1. çeyreği itibarıyla dar gövdeli A320neo uçaklarının teslimatında sorun yaşandığını ve gelirlerin yüzde 12 düştüğünü belirtti.

2017 yılının ilk 3 aylık diliminde 136 ticari uçak teslimat edilirken bu yılın aynı döneminde 121 uçak teslim edilebildi. 2017 yılının son çeyreğinde ise bu sayı 264 olmuştu.

Airbus CEO'su Tom Enders motor eksiğini "zorlayıcı bir durum" olduğunu söylerken şirketin mali tablolarında da bu durumun yansımasının net bir şekilde görüldüğünü gizlemedi.

Airbus'ın açıkladığı kâr, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 31 gerileyerek 283 milyon euro olarak gerçekleşti. Airbus 320neo uçaklarında kullanılan Pratt &Whitney motorları son dönemde sık sık güvenilirlik sorunları yaşıyor. Son olarak üretimi yavaşlatan ve uçakları servisi dışı durumuna sokan hatalı contalar ortaya çıkmıştı.

HEDEF YİNE DE 800 UÇAK

United Technologies'in sahip olduğu Pratt & Whitney onarılan motorları yeniden teslim etmeye başlarken bir başka tedarikçi CFM de üretim takviminde gecikmeler yaşıyor.

Boeing ile de çalışan CFM, geçtiğimiz günlerde Southwest Hava Yolları'na ait Boeing 737-700 tipi uçağın karıştığı ölümcül kazada yaşanan motor arızası nedeniyle de gündeme gelmişti. Metal eskimesi emareleri saptanan motorda kırılan pervane kanadının tehlikeli boyutta olması nedeniyle 20 gün içerisinde benzer 700 motor için inceleme istenmişti.

Airbus yine de 2018 yılı hedefleriyle ilgili pozitif. Geçen yıl 718 uçak teslim ederek rekor kıran Airbus, bu yıl için hedefini 800 ticari uçak olarak koydu.