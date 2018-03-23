ESK'nin uygulama kapsamında zincir marketler A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin etmesi, diğer market ve kasaplarda da fiyatların 5 lira civarında düşmesine neden oldu.

Fakıbaba konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ESK tarafından marketlere taze dana karkas et satışı uygulamasında amaçlarının, üreticileri ve kasapları mağdur etmeden, dar gelirli vatandaşların evlerine uygun fiyattan et girmesini sağlamak olduğunu söyledi. Kasapların ve diğer marketlerin de indirime gitmelerinin, fiyatların düşmesi adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Fakıbaba, bu gelişmeleri, uygulamanın regülasyon anlamında amacına ulaştığını göstermesi bakımından önemli gördüğünü dile getirdi.

"PİYASAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Fakıbaba, uygulamayı yaparken üreticiyi ve esnafı mağdur edecek, piyasadaki rekabet şartlarını bozacak bir duruma asla müsaade etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hassasiyet içerisinde bir yandan et fiyatlarını regüle ederken, diğer yandan üreticilerimizi korumak adına, daha önce ESK'de 23,80 liraya kesilen karkas fiyatlarını 25,5 liraya çıkardık. Piyasayı yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre maliyetleri göz önünde bulundurarak üreticilerimizin zarar etmeyecekleri bir fiyat düzenlemesine gidebiliriz. Ayrıca bu yıl 200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyip kesime getiren yetiştiricilerimize, herhangi bir ruhsatlı kesimhanede kesimi yapılması kaydıyla hayvan başına 250 lira destek vereceğiz."

"DEMEK Kİ FİYATLARI DÜŞÜREBİLİYORLARMIŞ"

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, hayvancılık için verilen destekleri olumlu bulduklarını, bu desteklerle Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltabileceğini vurguladı. Tunç, daha önce üreticinin "spekülatör" olarak suçlandığını ifade ederek, "Etin kilogramının 40-45 liraya satılmasının sebebi üretici olarak biliniyordu. Marketlerde ucuz et satış olayı çok doğru ve yerinde bir karar oldu. 40-45 liraya et satan kasap da fiyatını düşürmek zorunda kaldı. Üretici fiyatı aynı olmasına rağmen, daha önce 'satmam' diyen kasaplar, marketler fiyatlarını indirdi. Bu marketler ve kasaplar demek ki fiyatları düşürebiliyorlarmış" değerlendirmesinde bulundu.

"SUCUKTA DA OLMALI"

ESK'nin alım yaparken verdiği rakamların üreticiyi de tatmin ettiğinin altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"Önemli olan insanların kırmızı ete ulaşmış olması. Ucuz et ile yapılan şey keşke sucukta da olsa. Çocuklar görüyor, istiyor. Bence yerinde bir adım olur. Kıyma ve kuşbaşına ilave olarak jambon, pastırma gibi ürünlerde de olabilir."

UYGULAMA KASIMDA BAŞLADI

ESK tarafından, kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalandı. ESK, 1 Kasım 2017 itibarıyla başlayan uygulama kapsamında A101 ve BİM'e aylık yaklaşık 5 bin ton et temin ediyor. Uygulama sonrası diğer market ve kasaplarda da kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında 5 lira civarında düşüş oldu.