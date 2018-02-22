UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak takımlar, bu gece oynanacak 15 karşılaşmayla belli olacak.
Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçta CSKA Moskova, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran ilk takım olmuştu.
LOKOMOTIV MOSKOVA: 1 - NICE: 0 (30' Igor Denisov)
(İlk maçı da 3-2 kazanan Lokomotiv Moskova, son 16 turuna yükseldi)
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STAT: Lokomotiv
SAAT: 19:00
YAYIN: Tivibu Spor 2
HAKEM: Pavel Kralovec
LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Pejcinovic, Rybus, Anton Miranchuk, Igor Denisov, Fernandes, Aleksei Miranchuk, Farfan, Ari
YEDEKLER: Kochenkov, Corluka, Kolomeytsev, Tarasov, Eder, Rotenberg, Vitali Denisov
TEKNİK DİREKTÖR: Yuri Semin
NICE: Benitez, Burner, Sarr, Dante, Perraud, Cyprien, Seri, Lees-Melou, Plea, Saint-Maximin, Balotelli
YEDEKLER: Cardinale, Tameze, Srarfi, Mendy, Makengo, Pelmard, Sacko
TEKNİK DİREKTÖR: Lucien Favre
DINAMO KIEV: 0 - AEK: 0
(Dinamo Kiev tur atladı)
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STAT: Olympyskiy
SAAT: 21:00
HAKEM: Matej Jug
DİNAMO KİEV: Boyko, Kedziora, Khacheridi, Kadar, Morozyuk, Shepeliev, Buyalskiy, Tsygankov, Garmash, Gonzalez, Moraes
YEDEKLER: Rudko, Khlyobas, Burda, Shaparenko, Besedin, Mykolenko, Smirniy
TEKNİK DİREKTÖR: Aleksandr Khatskevich
AEK: Barkas, Bakakis, Lampropoulos, Chygrynskiy, Galo, Simoes, Galanopoulos, Christodoulopoulos, Shojaei, Bakasetas, Araujo
YEDEKLER: Tsintotas, Ajdarevic, Giakoumakis, Klonaridis, Giannoutsos, Tzanetopoulos, Antoniou
TEKNİK DİREKTÖR: Manuel Jimenez
ZENIT: 3 - CELTIC: 0 (8' Ivanovic, 27' Kuzyaev, 61' Kokorin)
(Zenit tur atladı)
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STAT: Krestovskiy
SAAT: 21:00
HAKEM: Mateu Lahoz
YAYIN: Tivibu Spor 4
ZENIT: Lunev, Ivanovic, Mammana, Criscito, Mevlja, Paredes, Rigoni, Kranevitter, Kuzyaev, Kokorin, Zabolotny
YEDEKLER: Lodygin, Terentyev, Poloz, Driussi, Zhirkov, Smolnikov, Erokhin
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini
CELTIC: De Vries, Tierney, Ajer, Simunovic, Lustig, Ntcham, Brown, Kouassi, McGregor, Forrest, Dembele
YEDEKLER: Bain, Hendry, Miller, Rogic, Edouard, Sinclair, Musonda
TEKNİK DİREKTÖR: Brendan Rodgers
SPORTİNG LİZBON: 3 - ASTANA: 3 (3' Dost, 53' 63' Fernandes | 37' Tomasov, 80' Twumasi, 90' Shomko)
(Sporting Lizbon tur atladı)
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STAT: Jose Alvalade
SAAT: 21:00
HAKEM: Tamas Bognar
SPORTİNG LİZBON: Patricio, Ristovski, Pinto, Mathieu, Coentrao, Battaglia, Palhinha, Fernandes, Ribeiro, Ruiz, Dost
YEDEKLER: Salin, Coates, Acuna, Cesar, Carvalho, Leao, Doumbia
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
ASTANA: Eric, Shitov, Postnikov, Anicic, Shomko, Beysebekov, Twumasi, Maevski, Kleinheisler, Tomasov, Despotovic
YEDEKLER: Mokin, Zainutdinov, Maliy, Murtazayev, Stanojevic, Muzhikov, Schetkin
TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov
ATLETICO MADRID: 1 - KOPENHAG: 0 (7' Gameiro)
(Atletico Madrid tur atladı)
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STAT: Wanda Metropolitano
SAAT: 21:00
HAKEM: Gediminas Mazeika
ATLETICO MADRID: Oblak, Juanfran, Godin, Gimenez, Sergi, Correa, Koke, Gabi, Vitolo, Torres, Gameiro
YEDEKLER: Moya, Partey, Vrsaljko, Montoro, Gaitan, Saul, Griezmann
TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone
KOPENHAG: Andersen, Ankersen, Vavro, Lüftner, Bengtsson, Thomsen, Gregus, Kvist, Fischer, Sotiriou, Pavlovic
YEDEKLER: Christensen, Matic, Roerslev, Hole, Skov, Falk, Wind
TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken
LEIPZIG: 0 - NAPOLI: 2 (32' Zielinski, 86' Insigne)
(Napoli tur atladı)
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STAT: Red Bull Arena
SAAT: 21:00
HAKEM: Anthony Taylor
YAYIN: Tivibu Spor 2
LEIPZIG: Gulacsi, Laimer, Konate, Upamecano, Bernardo, Sabitzer, Demme, Kampl, Bruma, Werner, Poulsen
YEDEKLER: Mvogo, Kaiser, Schmitz, Klostermann, Ilsanker, Forsberg, Augustin
TEKNİK DİREKTÖR: Ralph Hasenhüttl
NAPOLI: Reina, Maggio, Albiol, Tonelli, Rui, Allan, Hamsik, Diawara, Mertens, Zielinski, Insigne
YEDEKLER: Sepe, Hysaj, Koulibaly, Rog, Jorginho, Callejon, Ounas
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri
VILLARREAL: 0 - LYON: 1 (85' Traore)
(Lyon tur atladı)
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STAT: El Madrigal
SAAT: 21:00
HAKEM: Luca Banti
YAYIN: Tivibu Spor 3
VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Alvaro, Bonera, Costa, Trigueros, Fuego, Hernandez, Fornals, Bacca, Enes Ünal
YEDEKLER: Barbosa, Ruiz, Rukavina, Raba, Castillejo, Soriano, Cheryshev
TEKNİK DİREKTÖR: Javier Calleja
LYON: Stojkovic, Vulicevic, Miletic, Ostojic, Urosevic, Zdjelar, Jevtovic, Jankovic, Pantic, Tosic, Tawamba
YEDEKLER: Gorgelin, Diakhaby, Ferri, Tete, Aouar, Maolida, Gouri
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio
VIKTORIA PLZEN: 2 - PARTIZAN: 0 (67' Krmencik, 90' Cermak)
(Viktoria Plzen tur atladı)
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STAT: Doosan Arena
SAAT: 21:00
HAKEM: Jakob Kehlet
VIKTORIA PLZEN: Hruska, Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky, Horava, Hrosovsky, Kolar, Kopic, Zeman, Krmencik
YEDEKLER: Kozacik, Cermak, Bakos, Hajek, Kovarik, Chory, Petrzela
TEKNİK DİREKTÖR: Pavel Vrba
PARTIZAN: Stojkovic, Vulicevic, Miletic, Ostojic, Urosevic, Zdjelar, Jevtovic, Jankovic, Pantic, Tosic, Tawamba
YEDEKLER: Jovicic, Ivanovic, Soumah, Ilic, Miletic, Radin, Ozegovic
TEKNİK DİREKTÖR: Miroslav Djukic
LAZIO: 5 - STEAUA BÜKREŞ: 1 (7' 43' 71' Immobile, 35' Bastos, 51' Felipe Anderson | 82'Gnohere)
(Lazio tur atladı)
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STAT: Roma Olimpiyat
SAAT: 21:00
HAKEM: Slavko Vincic
LAZIO: Strakosha, Patric, De Vrij, Caceres, Basta, Parolo, Lucas, Alberto, Lulic, Anderson, Immobile
YEDEKLER: Guerrieri, Murgia, Marusic, Milinkovic-Savic, Bastos, Nani, Caicedo
TEKNİK DİREKTÖR: Simone Inzaghi
STEAUA BÜKREŞ: Vlad, Benzar, Gaman, Planic, Morais, Nedelcu, Teixeira, Man, Budescu, Florin Tanase, Gnohere
YEDEKLER: Stancioiu, Balasa, Filip, Momcilovic, Coman, Popescu, Tanase
TEKNİK DİREKTÖR: Nicolae Dica
ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND
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MILAN-LUDOGORETS
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BRAGA-MARSİLYA
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ARSENAL-ÖSTERSUND
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RB SALZBURG-REAL SOCIEDAD
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ATHLETIC BILBAO-SPARTAK MOSKOVA
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