İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Sibel Engin aracılığıyla mal paylaşımı davası açan Uğur Akkuş dilekçesinde, eşinin babasının ölümü ve düşük yapmasının ardından psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, koca Akkuş, eşinin 4 kez boşanma davası açtığını belirtti. Eşinin kendisini hesabında bulunan ailenin tüm parasını başkalarına vermekle tehdit ettiğini ileri süren Akkuş, önemli miktarda parayı Gonca Akkuş’a güvenerek hesabına yatırdığını söyledi. Akkuş, eşinin bu paralardan kendisinin yararlanmasını engellediğini, evi terk etme aşamasında paraları kaçıracağını söylediğini ileri sürdü.

Uğur Akkuş

Gonca Akkuş

ebru şallı