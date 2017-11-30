Kamunun siber tehditler karşısındaki yetkinliğini ölçmek için Ulusal Siber Savunma Tatbikatı yapıldı. İki fazdan oluşan tatbikatın birinci fazında 20, ikinci fazında da 32 kamu kurumunun internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirildi, 26 kamu kurumu ise gözlemci olarak katıldı. İlk fazda 7 gün 24 saat esasıyla farklı IP adreslerinden siber saldırı yapıldı.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kurumlarımızdan bir kısmı yapılan saldırıların yüzde 100’ünü, bir kısmı yüzde 67’sini, bir kısmı yüzde 33’ünü tespit etti” dedi. Arslan, “Bazı kurumlarımızın saldırıların tamamını tespit etme ve raporlama anlamında eksikleri olduğunu gördük. Bu eksikleri kamu kurumlarının kendi imkânlarıyla giderebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

GERÇEK VE SİMÜLASYON İLK KEZ BİR ARADA

Kurumlara ait tatbikat sonuçlarının ilgili kurumlarla paylaşılacağını ancak yayımlanmayacağını belirten Arslan, şunları söyledi: “Gecegündüz, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmadan tedbir almalıyız. Bir saniye boş durmamalıyız, zira saldırıları gerçekleştirenler boş durmuyor. 2018’de daha kapsamlı bir tatbikat düzenleyeceğiz.”

Bugüne dek 3’ü ulusal, biri uluslararası olmak üzere toplam 4 siber tatbikat gerçekleştirildiğini kaydeden Arslan, “Yaptığımız son tatbikat, hem gerçek ortamda saldırıların, hem de simülasyon, bulgu inceleme, masa başı senaryoların birlikte uygulandığı Türkiye’nin ilk siber tatbikatı niteliğinde” dedi.

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