Üniversite sanayi iş birliğinde yeni bir adım

İHA'da yer alan habere göre; ofis mobilya üreticisi Bürotime, Selçuk Üniversitesi ile ortak bir çalışmaya imza attı. Selçuk Üniversitesi Sektörel Hizmetler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Yerel Kalkınmaya Katkı Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü’ kapsamında inovasyon sürecini hızlandıran firma, Selçuk Üniversitesi öğrencilerine destek olmayı sürdürecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre üniversite hayatını iş dünyası alanına taşıyacak olan bu iş birliği, öğrencilerin meslek hayatına daha hızlı adapte olmasını sağlayacağı gibi; AR-GE çalışmaları kapsamında da karşılıklı iş birliği hedeflenerek, öğrencilerin özgün fikirlerinin üretime dönüştürebileceği bir alan da oluşturacak.

"Geleceğe yatırım yaptık"



Üniversite-sanayi işbirliği kavramının bölgenin inovasyon sürecine katkı sağlayan en önemli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu; ‘’Protokolle birlikte Selçuk Üniversitesi’nin AR-GE çalışmalarına ortak oluyoruz. Selçuk Üniversitesi öğrencilerine sunacağımız alt yapı ve destekler, genç nesillerle birlikte geleceğin dünyasını inşa etmek için atılmış güzel bir adımdır. Uluslararası standartlara uygun, akreditasyonu tamamlanmış üretim algısını genç nesillere aktaracağız. Öğrencilerin okurken öğrenmelerini amaçladığımız bu iş birliği, geleceğimize yaptığımız en verimli yatırımdır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi’nin kuruluşunda öncülük ettiği teknik üniversiteye de destek olacağız. Konya artık kendi teknik üniversitesine kavuşacak. Konya Teknik Üniversitesi’ne ilişkin yürütülen süreç yasalaştı. Bununla birlikte bizler de Bürotime markasının doğduğu ilimizde kurulacak olan üniversite için gereken fedakarlığı yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri iş hayatına hazırlıyoruz"



Selçuk Üniversitesi ile uzun yıllardır çeşitli çalışmalar yürüttüklerinin de altını çizen Mevlüt Tosunoğlu,‘’Üniversite-sanayi işbirliği bölgede önemli bir kalkınma aracı olmakla beraber bölgenin sosyo-ekonomik yapısını belirlemektedir. Bölgesel kalkınmada üniversite-sanayi işbirliği bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurmalı ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Bürotime olarak, 2016 yılından bu yana ‘’İş Yeri Eğitimi” (Intern Mühendislik) programı ile genç mühendis adaylarının iş hayatına ve sanayiye adaptasyon sürecini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bunlarla birlikte üniversite-sanayi sektör buluşmaları ve paneller sayesinde öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturup onların iş hayatına alışmalarına katkı sağlıyoruz. Tek üniversite ile sınırlı olmayan bu destekler liselerimiz için de geçerli. Konya’da bulunan lise öğrencilerine üretim tesisimizi gezdirip, onların şimdiden mesleki algı geliştirmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle sahanın tozunu yutan öğrenciler üretim süreçlerinin her aşamasını yakından görme fırsatına sahip oluyor’’ dedi.



