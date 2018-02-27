Kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı Usain Bolt sürpriz bir açıklama yaparak gündeme oturdu. Jamaikalı sprinter, bir futbol takımıyla anlaşma imzaladığını, bunun hangi takım olduğunu salı günü açıklayacağını Twitter hesabından duyurdu. Adı verilmeyen bu kulübün Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundows olduğu iddia edildi. Bolt, bir süre önce Sundows ile deneme idmanlarına çıkmıştı.

Sıkı bir futbolsever olan ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı tuttuğunu sık sık dile getiren Bolt, daha önce birçok kulübe ziyaretlerde bulunmuştu. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da deneme idmanlarına çıkacağına yönelik haberler bulunan Bolt, daha önce İngiliz basınına konuşmuştu.

Emekliliğinde ne yapacağıyla ilgili ısrarlı sorulara esprili bir yanıt vererek, "Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan telefon bekliyorum. Sanırım transfer döneminin son gününü bekliyor." dedi.

100 metrede (9.58) ve 200 metrede (19.19) dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı atlet, İngiltere'nin başkenti Londra'da 4-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son kez piste çıkmıştı.

HEYKELİ DİKİLMİŞTİ

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinden yapılan açıklamaya göre 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından kariyerini noktalayan Bolt'un bronz heykeli, başkent Kingston'daki Jamaika Ulusal Stadyumu'nun önüne konuldu. 31 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.