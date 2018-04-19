Usher'ın villasında 820 bin dolar değerinde nakit ve mücevher soygunu yapan hırsızlar, soygun görüntülerinin bulunduğu gizli kamera kayıtlarını da çaldı.

Çalınanlar arasında toplam değeri 220 bin doları bulunan 6 kol saati bulunuyor.