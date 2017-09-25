Usta oyuncu Rasim Öztekin'in klasik araba tutkusu

Fırsat buldukça üyesi olduğu İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği İKOD'un gezi ve organizasyonlarına klasik aracıyla katılan oyuncu Rasim Öztekin, klasik otomobillerin estetik ve konfor açısından günümüz araçlarından çok farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Klasik araçlara merakım her dönemde oldu. Güncel araçlar da bulamadığımız renkleri, konforu ve estetik çizgileri bu araçlar da bulmamız mümkün. Sanki hepsi ayrı ayrı birer sanat eseri gibi. Genelde iri,heybetli arabaları seviyorum. Özellikle klasik Amerikan otomobilleri, bu tercihime fazlasıyla cevap veriyor. Yakın bir zamanda yine 1963 model bir Chevrolet'im vardı. Ama şu anda kullandığım 1972 modeli çok daha orijinal ve çok düşük kilometrede. Uzun yıllar kapalı bir mekanda özenle muhafaza edilmiş. Otomobili görür görmez aramızda bir elektrik oluştu sanki. Alır almaz periyodik bakımlarını yaptırdım ve şu anda keyifle kullanıyorum. Klasik araçları muhafaza ederek, geleceğe taşımak amacıyla kurulmuş İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin de üyesiyim. Özellikle uzun yol gezilerimiz ve ulusal bayramlarda oluşturduğumuz klasik otomobil konvoyları çok renkli oluyor. "

rasim öztekin