Fenerbahçe'de Valbuena gündemi! Bu yaz Fransa ekiplerinden Olympique Lyon'dan transfer edilen, sezon başından sonra ise ilk 11'deki yerini kaybeden Mathieu Valbuena'nın transfer haberlerinin arkası kesilmiyor! MLS iddialarının ardından bir haber de Brezilya'yla ilgili çıktı!

Sporx'te yer alan habere göre Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'nın, Corinthians'a sattığı Mateus Vital'in yerine Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena'yı alacağı kaydedildi.

Rio ekibinin başkanı Alexandre Campello'nun Valbuea'nın Brezilya'daki haklarını elinde bulunduran menajer Luis Villcorta ile görüştüğü belirtildi. Başkan Campello'nun menajer Villacorta'ya 2 Nisan'da sona erecek olan transfer dönemi içerisinde Valbuena'yı Vasco da Gama'ya transfer etmesi halinde yaklaşık 1,2 milyon Euro olan 5 milyon Brezilya Real'i vermeyi taahhüt ettiği kaydedildi.