27 Ağustos 2017'de Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın sunduğu, TRT Haber'de yayınlanan 'Bir Fikrin mi Var Türkiye' programının yeni sunucusu belli oldu. Geçen sezon Vatan Şaşmaz'ın sunduğu programı yeni sezonda Bekir Aksoy sunacak.
İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir lüks otelde bulunan iki cesetten birinin ünlü sunucu Vatan Şaşmaz olduğu açıklanmıştı. Peki Vatan Şaşmaz kimdir?
VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?
Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında bir süre fotomodellik yapan Şaşmaz, eş zamanlı olarak bazı reklam filmlerinde ve şarkı kliplerinde yer oynadı.
Çeşitli kanallarda yıllarca ekrana gelen Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle yıldızı parlayan Vatan Şaşmaz, Akşemseddin Hazretleri’nin hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır.
Aynı zamanda 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe Filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prense Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.
Günümüzde birçok TV kanalındaki programlarda ve çeşitli organizasyonlarda sunuculuk yapan Vatan Şaşmaz, bir süre boyunca TRT Spor’da yayınlanan Taraftar Yarışıyor adlı programı sunmuştur.
Öte yandan bir süre boyunca da TVem kanalında yayınlanan Vatan Mutfağı adlı yemek programını sunmuştur.
14 Temmuz 2011 tarihinde İngiltere'de konsoloslukta Nurşen Kocayaş ile dünya evine giren Vatan Şaşmaz, Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde 10 Ocak 2014 tarihinde anlaşmalı boşanma kararıyla 2,5 yıl süren evliliğinden tek celsede boşandı.
Ardından 13 Eylül 2015 tarihinde Vatan Şaşmaz, bir yıldır birlikte olduğu mimar Yasemin Adalı ile evlendi.
Vatan Şaşmaz, günümüzde TRT Haber kanalında yayınlanan "Bir Fikrin mi Var?" adlı yarışma programını sunuyordu.
27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta yer alan bir lüks otelde, manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülmüştür. Vatan Şaşmaz'ı vuran Filiz Aker, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etmiştir.
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