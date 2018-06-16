Habertürk Spor'un haberine göre; Siyah-Beyazlı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında dahil olan Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takım kampında tam gaz çalışmalara devam ediyor. Dusko Tosic’in takımdan ayrılması ile birlikte ilk 11’e gözünü kırpan Hırvat stoperin takımdan ayrılacağı dedikoduları ile ilgili yakın çevresine, “Bir yere gittiğim yok. Çıkan haberlerin tamamı asılsız. Beşiktaş’ta çok mutluyum ve gelecek sezon çok daha iyi bir Vida izlettireceğim” dediği belirtildi.

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