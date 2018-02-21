UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş dün Alman devi Bayern Münih'in konuğu oldu. Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesi ülkesinde de büyük yankı uyandırdı.

Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kırmızı kart gören Domagoj Vida için Hırvat basınında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Allianz Arena'da oynanan ve siyah-beyazlıların 5-0'lık ağır yenilgiyle sahadan ayrıldığı mücadelenin kilit anıysa Hırvat savunmacı Domagoj Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesi oldu.

Hırvat haber sitesi index.hr, Vida'nın gördüğü kırmızı kart sonrası Beşiktaş'ı zor bir duruma soktuğunu ve adeta 'hain' ilan edildiğini satırlarına taşırken kırmızı kartta Vida kadar hatalı geri pas yapan Atiba Hutchinson'ın da payı olduğu belirtildi.

Haberde Atiba'nın pasında hazırlıksız yakalanan Vida'nın müdahale için geç kaldığı ancak umutsuz bir şekilde topa kayarak Lewandowski'yi düşürdüğünü yazdı.