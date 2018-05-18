Viktoria Plzen - Teplice maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Viktoria Plzen ile Teplice, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Viktoria Plzen 60 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Teplice 34 puanda ve 8. sırada. Viktoria Plzen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Teplice, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 210. İddaa'da Viktoria Plzen kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Teplice kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Viktoria Plzen son haftadaki Vysocina Jihlava müsabasında 2-0 kazandı.

Teplice ise Dukla Praha maçında 0-1 yenildi.

Viktoria Plzen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Viktoria Plzen, kendi sahasında 26 gol attı, 10 gol yedi.

Teplice, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Teplice 12 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.