Vine geri dönüyor!

Twitter’ın 2012 yılında 30 milyon dolar karşılığında satın aldığı ve geçtiğimiz yıl kapattığı Vine, kullanıcıların altı saniyelik videolar paylaşmasını sağlıyordu.

Vine’ın eski kurucu CEO’su Dom Hofmann, Vine’ın devamı niteliğinde yeni bir sosyal ağ üzerinde çalıştığını duyurdu. Uygulamanın geliştirilmesini kişisel olarak fonladığını duyuran Hofmann, bunun kendisi için bir yan proje olduğunu ve birincil önceliğinin bir süre önce kurduğu gizemli girişim Interspace olacağını belirtti.

Kullanıcıları tarafından çok sevilen ve kapatılması büyük şok etkisi yaratan Vine’ın yeni kullanıcı kazanma sayısı giderek azaldığı için Twitter tarafından Ekim 2016’da kapatılmıştı.

Vine’ın diğer iki kurucusu Colin Kroll ve Rus Yusupov ise HQ Trivia isimli yeni mobil bilgi yarışmalarıyla her gün kullanıcılara para ödülleri dağıtıyor. Mobil oyun tüm dünyada popüler olmayı başardı.

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