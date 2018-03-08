Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş ile oynanan kupa maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşerek takımını Akhisar maçında yalnız bırakan Volkan Demirel ile Aykut Kocaman arasındaki kırgınlık sona erdi. Akhisar yenilgisi sonrası, "Volkan'ın yaptığını anlamak çok zor. Bu hatalar affedilmez" diyen Kocaman'ın, idmanda da oyuncusuna düşüncelerini aktardığı öğrenildi. Kocaman'ın, "Seni oynatmayacağım iddiaları doğru değil. Ancak profesyonel bir kaleciye yakışmayan bir karttı" dediği, Volkan'ın da hocasından özür dileyerek, "Ben bu takımın kaptanıyım. Her şeyden önce F.Bahçeliyim. Hiçbir şey bu takımın şampiyonluğundan önemli değil" karşılığını verdiği belirtildi.

PAZAR GÜNÜ KALEDE OLABİLİR

Volkan'ın Beşiktaş maçındaki hatası nedeniyle para cezası aldığı, pazar günkü Yeni Malatya maçında kalede olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Öte yandan Akhisar maçı sonrası ilk antrenmanda birçok futbolcunun keyifsiz olduğunu gözlemleyen Kocaman, olaya hemen müdahale etti. Akhisar maçındaki mağlubiyetin sebebini "Maça geç girme" olarak açıklayan Kocaman, oyuncularından bunu tekrarlamamalarını istedi.