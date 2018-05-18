Waterford United - Limerick maçı ne zaman?

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Waterford United, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Limerick takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. 33 puanlı Waterford United 3. sırada bulunuyor, Limerick 13 puana sahip ve 9. sırada. Waterford United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Limerick, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 158 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Waterford United kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Limerick sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Waterford United son haftadaki Shelbourne müsabasında 0-1 kazandı.

Limerick ise Cabinteely maçında 0-1 kazandı.

Waterford United, evinde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 5 gol yedi.

Limerick, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Limerick 4 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.