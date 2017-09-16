Watford: 0 - Manchester City: 6 (MAÇ SONUCU)

Manchester City, Premier Lig'in 5. haftasında Watford'un konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan City, 27. dakikada De Bruyne'nin asistinde Agüero'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 4 dakika sonrasında Agüero, farkı 2'ye çıkardı. Watford kalesini abluka altına alan City, 38. dakikada Gabriel Jesus ile farkı 3'e çıkardı ve bu skorla soyunma odasına girdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen konuk takım, 63. dakikada Silva'nın asistinde Otamendi'nin attığı golle skoru 4-0 yaptı.

Maçın yıldızı Agüero 81. dakikada kendisinin 3 takımının 5. golünü attı. Maçta noktayı koyan isimse 89. dakikada Sterling oldu ve mücadele 6-0 sona erdi. Manchester City bu galibiyetle birlikte 5. haftada topladığı 13 puanla haftayı ilk sırada tamamladı. Watford ise 8 puanda ve 10. sırada kaldı

Watford-Manchester City

Sergio Agüero