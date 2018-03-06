Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu Çin’de bulunan ve anavatanında Weixin adıyla bilinen WeChat, dev bir kilometre taşını geride bırakarak aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

Çinli teknoloji devi Tencent tarafından geliştirilen uygulama, aylık 1,5 milyar aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp’ın en yakın takipçisi konumunda.

WhatsApp benzeri bir mesajlaşma uygulaması olarak yayın hayatına başlayan WeChat, kısa sürede evrilerek kullanıcılarının mesajlaşmanın ötesinde birçok işlemi uygulama içerisinden yapmasına olanak tanıdı.

ÇİN'İN WHATSAPP'I KİMLİK YERİNE GEÇECEK

Zaman içerisinde Çin’in en büyük sosyal ağına dönüşen WeChat, kullanıcılarına taksi çağırma, yemek sipariş etme, doktor randevusu alma, banka hesaplarını kontrol etme, para gönderme, ödeme yapma ve hatta yeni arkadaşlar bulma olanağı sağlıyor.

WeChat, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Çin dışındaki ülkelerde ise anlık iletişim odağında daha kısıtlı özelliklerle hizmet veriyor.